‘Can Borcu’ kırmızı alarm veriyor

atv’nin ikinci sezonuyla ekrana gelen dizisi ‘Can Borcu’, yeni dönme iyi bir başlangıç yapamadı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi, izleyici karşısına çıktığı 26. bölümde Total’de aldığı 2.60 reytingle 5., AB’de aldığı 1.31 reytingle 12. ve ABC1’de aldığı 1.85 reytingle 8. oldu.

Dizi, sezona başladığı günden bu yana kan kaybı yaşıyor. Yayına başladığı ilk bölümlerde de bu durum söz konusuydu ancak kanalın şans verdiği dizi, zamanla yükselişe geçmiş ve yeni sezon biletini kapmıştı. ‘Gönül Dağı’ dışında herhangi bir dizi rakibi olmamasına rağmen ‘Can Borcu’nun düşük reyting alması, final yolunun sinyallerini veriyor.

‘Can Borcu’ için birkaç bölüme kalmadan bugün yarın final kararı açıklanırsa, şaşırmamak gerekir. Bu reytinglerle dizinin devam etmesi çok düşük bir ihtimal.

90’ların enerjisini bugüne taşıyan şarkı

Şevval Sam, yeni şarkısı ‘Paralı’yı kendi adını taşıyan müzik şirketinin etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Şevval Sam’a ait olan şarkının sözlerinde, bugünün dünyasında insanların parayla ulaşmak istediği hayatlar ve hayallerin, parayla bile satın alınamayacak değerlerin yerine geçtiği vurgulanıyor. ‘Paralı’, yalnızca parayı değil; parayı sonradan bulanları da esprili bir dille hatırlatıp geçmişten bugüne uzanan bu serüvene yeni bir bakış kazandırıyor.

Şarkı, 90’lar enerjisini bugüne taşıyan yapısıyla müzik listelerinde zirveyi zorlayacağa benziyor.

James Cameron Sanatı Sergisi açıldı

Usta yönetmen James Cameron’un eserlerine ev sahipliği yapan James Cameron Sanatı Sergisi, İstanbul Sinema Müzesi’nde kapılarını açtı. 6 ay boyunca açık kalacak serginin açılışına özel düzenlenen davete sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.

Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı sergi, Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmlerin yaratım sürecine ışık tutuyor. 6 ay boyunca açık kalacak olan sergi; ‘Gözlerin Açıkken Rüya Görmek’, ‘İnsan-Makine’, ‘Bilinmeyeni Keşfetmek’, ‘Titanic: Zaman Yolculuğu’, ‘Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar’ ve ‘Serbest Bırakılmış Dünyalar’ başlıkları altında kurgulanan 6 tematik bölümden oluşuyor.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen sergi, hem sinema tutkunları hem de çağdaş sanat meraklıları için benzersiz bir deneyim sunuyor.