Can Yaman, dünyada bir ilke imza atacak

Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, yeni dizisi ‘El Turco’ ile dünyada bir ilke imza atacak. Can Yaman’ın başrolünde yer aldığı ve Orhan Yeniaras’ın ‘El Turco: II. Viyana Kuşatması’nın Bilinmeyen Yönleri’ kitabından uyarlanan ‘El Turco’, aynı anda 31 ülkenin dijital platformlarında seyirciyle buluşan ilk Türk dizisi olacak.

Türkiye’de (Gain), Brezilya’da (Globoplay), Panama’da (TVN), Honduras’ta (Canal 11), Çek Cumhuriyeti’nde, Romanya’da (Voyo) ve Rusya’da (IVI) eş zamanlı olarak 21 Mart’ta yayınlanacak Ay Yapım imzalı dizi; Ortadoğu’da (Starzplay) ve İtalya’da (Mediaset) ilerleyen günlerde yayına girecek. Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in yazdığı ve İngilizce çekilen dizide Can Yaman, dizide Osmanlı’nın 1683’te Viyana’yı fethetmek için düzenlediği sefer sırasında yaralanan ve sığındığı İtalyan Alpleri’ndeki Moena Köyü’nde bir kahraman haline gelen Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban’a hayat veriyor.

6 bölümden oluşan dizinin kadrosunda ayrıca Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O’Reilly, Veronica Ferres ve Madalena Aragão, Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal ve Armağan Oğuz gibi isimler bulunuyor.

Müzikal yolculuk belgesel oldu

FahirAtakoğlu’nun İstanbul’da başlayıp notaların izinde ABD’ye kadar uzanan müzikal yolculuğu, belgeselle ölümsüzleşti.

Yapımcılığını Vildan Mumcu Özol ile Gökhan Mumcu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Batuhan Tunçer’in yaptığı, senaryosunu Azade Aslan Kalaycı’nın yazdığı ‘Müzik: Fahir Atakoğlu’ belgeselinin özel gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Dünyaca ünlü müzisyen Atakoğlu’nun müzik serüvenine, İstanbul’daki yaşamında iz bırakan mekânlardan, ABD’deki stüdyosuna uzanan coğrafi bir pencereden kendi bakış açısıyla ışık tutuyor.

Fahir Atakoğlu, gala gecesinde orkestrasıyla birlikte seslendirdiği eserlerinin ardından izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

‘Uçan Köfteci’ye ‘parlak gelecek’

Yönetmen Rezan Yesilbaş’ın ilk uzun metraj filmi ‘Uçan Köfteci’, Hollanda’da düzenlenecek ‘54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin (IFFR) Bright Future bölümüne seçildi. Festivalin ‘Parlak Gelecek’ bölümü, ‘özgün bir konu ve üsluba sahip uzun metrajlı ilk filmleri’ bir araya getiriyor.

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı film, 30 Ocak’ta başlayan ve 9 Şubat’a kadar sürecek festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Filmde Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş rol alıyor.

Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan film, seyyar bir sokak köftecisinin ‘uçma’ tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor.