Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın efsane kaleci Ilker Casillas ile adı anılan İspanyol spiker Eva Gini ile birlikte olduğu iddia edildi.

Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı

Efsane kaleci Ilker Casillas'ın adı bir süredir İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyordu. Ancak İtalyan basınına göre; sarışın güzel sosyal medya aracılığıyla hayranı oluğu Can Yaman'la iletişim kurup flörtleşmeye başladı.

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İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Eva Gini ile anılıyor.

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Efsane kaleci Ilker Casillas'ın adı bir süredir İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyordu.

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Ancak İtalyan basınına göre; sarışın güzel sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la iletişim kurup flörtleşmeye başladı. Yaman da İspanyol spikerin ilgisine de kayıtsız kalmadı.

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