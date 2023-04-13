Can Yaman'ı İtalya'da polis ordusu korudu

Editör: Özlem KIRAL

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'a olan sevgi gün geçtikte artıyor.

İtalya'nın tüm şehirlerinde yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, yine zor anlar yaşadı.

Yaman, İtalya'nın başkenti Roma’da 12 Nisan Eyalet Polis Kuruluşunun 171'inci yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Oyuncuyu görmek isteyen hayranları ise adete izdiham yarattı.

Güvenlik görevlileri ve polisler ise fanlarının izdiham yaratmasına engel olmak için Yaman'ın etrafında etten duvar ördü.

Etkinlikten karelerini paylaşan oyuncu, teşekkür etti.

Instagram'dan fotoğraflarını yayınlayan Yaman, "Bana bu fırsatı veren Eyalet Polisine ve özellikle İçişleri Bakanı Matteo Plantedosi ve Polis Şefi Lamberto Giannini'ye teşekkür ederim" dedi.

