TOKİ Adıyaman'da tarım arazisine inşaat başlattı: On binlerce canın gitmesinden hiç mi ders alınmadı

Yaşanan depremlerin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye bir yandan da yıkılan şehirlerin yerine yenilerini hızla doldurmayı hedefliyor. Ancak uzmanları artçı sarsıntılar devam ederken inşaat yapılmamalı şeklinde uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara rağmen TOKİ yeni binalarını inşa etmeye başlıyor. Hem de yumuşak tarım arazilerinin üzerine.

Tarım arazilerinde betonlaşmanın yaratacağı güvenlik sorunun ve depreme dayanıklılığının tartışılmasının yanı sıra tarımsal üretimde de büyük zorluklar çeken ülkemizin verimli arazilerinin yok edildiğine dair endişelerin sosyal medyada dile getirilmesine sebep oldu.

ADIYAMAN BELEDİYESİ TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI KALDIRDI

Adıyaman’dan paylaşılan bir görüntü de bu sebeplerle tepkilere ve eleştirilere neden oldu. Bölgeden paylaşılan görüntüde TOKİ tarafından yapılması planlanan konutlar için verimli tarım arazilerinin seçilmesi tepki çekti. Konuyla ilgili Adıyaman Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından tarım arazisinde başlayan inşaata dair görseller paylaşıldı. “Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Hasan Suver ile birlikte Yeni Otogar arkasında yapımı başlayan Örenli Toki Evlerinde incelemelerde bulundular” ifadelerine yer verildi. Tepkilerin ardından paylaşım kaldırıldı ancak inşaatın geleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu görüntüler, daha çok yakın geçmişte on binlerce insanımızın canına mal olmuş hataların, yetkililer tarafından ısrarla tekrarlandığını gözler önüne serdi.

''BİLİME UYGUN İNŞA EDİLMELİDİR''

Konuyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yöneticiler inşaat için tarım alanlarından, kentin yakınlarında rant üretecek arsalardan vazgeçmek zorundadır. Önemli olan sağlıklı ve planlı bir kentleşmenin sağlanabilmesi. Kentte bulunan tüm unsurlar, şehir planlamacılar, yereldeki demokratik kuruluşlar ve yerelin temsilcilerinin dahil olacağı bir süreç işletilmelidir. Acele kararlar alınmamalı. Mesele sadece konut meselesi değildir. Şehirler sadece konutlardan oluşmaz, bir bütün halinde akla ve bilime uygun inşa edilmelidir.”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu da artçı depremler hâlâ devam ederken inşaata başlanmasının başlı başına bir hata olduğunu söyledi.

Giritlioğlu, “İnşaat yapılacak alan verimli tarım arazileri değildir. Özellikle toplu konutlar için doğru ve güvenli noktaların tercih edilmesi gerekiyor. Bunun için analizler yapılmalı ve kentle ilişkisi doğru belirlenmeli. Kentten kopuk olmamalı ve bütünleşik bir yaklaşımla yer seçimi yapılmalı” dedi.

‘‘ŞEHİRLERİ DAĞLARA KAYDIRAYACAĞIZ’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden sonra Hatay’da yaptığı bir konuşmada ise yerleşim yerlerini mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istedikleri dile getirmişti.