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Flaş... Flaş... Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu. Hayat pahalılığını kabul eden Erdoğan, “Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür" dedi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:22
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Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti

Flaş... Flaş... Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne, Cumhurbaşkanlığı’ndan canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, hayat pahalılığını kabul edip muhalefeti hedef aldı. Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi, eski, siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır"

Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

“ÜLKEMİZİN GELECEK ASRINI PLANLIYORUZ”

- Açılışını yapacağımız Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle bu yol Balıkesir-İzmir'e ulaşımı sağlayan Kuzey Güney aksının önemli kısımlarından biridir. Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

- Bu yolla birlikte bölgede bölünmüş yol standardına sahip olmayan güzergah bırakmadık. Kaplama ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerin coşkusunu da yaşatacaktır.
Yazın tatilcilerin kışın bölge halkının ulaşımını sağlayacak bu projede emeği geçenleri tebrik ediyorum.

- Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale'nin de her köşesi tarihimizle bezelidir. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve kahramanların hatıraları bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Çanakkale iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamlamaktadır.

- 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazı geçen otoban projesi bile tarihe kazılmış bir mühürdür. 81 vilayetimizin tamamını saran hamlenin daha çalışmalarını sürdürüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmazken biz ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Daha önce milletimizi 2023 hedeflerimizi ufkuyla buluşturmuşsak Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz.

- 20 yılda ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için altyapıyı kurduk.

- Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber imkanlarımız daha büyüktür. Türkiye'yi güçsüz, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Milletimiz demokrasi ve kalkınmayla elde ettiği kazanımların kıymetini biliyor. Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Gençlerimizin Türkiye yüzyılı konusundaki heyecanının büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bu projelerin açılışına ara vermeden yeni bir vizyon inşa ediyoruz.

- Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz.

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