Davutoğlu'ndan Erdoğan'a teklif. ''Nefsimi ayaklar altına alıyorum'' diyerek talepte bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, günlerdir gündemden düşmeyen 'başörtüsü' konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Nefsimi ayaklar altına alıyorum'' diyerek seslendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başörtüsü özgürlüğünü Anayasal ve yasal teklifi tek başına ve kendi içinde tutarlı bir şekilde gündeme getiriniz ve en kısa sürede bütün partilerin tam bir mutabakatı içinde TBMM'den geçirmeyi hedefleyiniz. Alevi vatandaşlarımız hakkında teklifi de ayrı Meclis'e getiriniz. Hep birlikte destek verelim. Bu işin öncülüğünü yapma şerefi size ait olsun" ifadelerini kullandı.

''RANDEVU TALABİNDE BULUNUYORUM''

Haber3'ün haberine göre, açıklamasının devamında Erdoğan'dan randevu talebinde bulunan Davutoğlu, şunları söyledi:

''Nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak, on yıllarca bu sorunun acısını yaşamış onurlu kızlarımız ve kadınlarımız adına sizden bu konuyu ele almak üzere kamuoyuna açık bir şekilde randevu talebinde bulunuyorum. Hiçbir nefsi ve siyasi çıkar hayatımızı vakfettiğimiz değerlerden önemli değildir.

Değerli AK Partili yöneticiler sayın cumhurbaşkanına yaptığım çağrı sizler için de geçerlidir. Bu konuşmamı kaleme alırken her biriniz gözümün önünden geçtiniz. Eşlerimizin ve kızlarımızın başörtüsü için omuz omuza mücadele verdiğimiz günleri hatırladım. Son yıllarda yaşadığım derin hayal kırıklıklarını ve ihtilaflarımızı da bir kenara bırakarak geçmişte bu mağduriyeti yaşamış kadınlarımız ve ileride yaşaması muhtemel gelecek nesillerimiz adına sizlerden de istirhamda bulunuyorum. Lütfen sayın cumhurbaşkanına gidiniz ve bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerektiğini anlatınız"

NE OLMUŞTU?

Başörtüsü konusunu yasa ile koruma altına alma çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı anayasa değişikliği teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta kararlıysan, gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" demişti.