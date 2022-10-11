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  • AKP'nin kurmaylardan kulis bilgisi sızdı! İşte Erdoğan’ın anayasa teklifi

AKP'nin kurmaylardan kulis bilgisi sızdı! İşte Erdoğan’ın anayasa teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüne ilişkin talimatı sonrası Anayasa değişikliği teklifi çalışmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. AKP'nin kurmaylarından Anayasa'da yapılacak değişiklikle ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:42
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AKP'nin kurmaylardan kulis bilgileri sızdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa teklifi belli oldu

AKP'nin kurmaylardan kulis bilgisi sızdı! İşte Erdoğan’ın anayasa teklifi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Başörtüsü yasası" çıkışı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta anayasa değişikliği teklifinde bulunmuş, Adalet Bakanlığı konu ile ilgili çalışmalarını başlatmıştı. Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğine ilişkin AK Partili kurmaylardan kulis bilgi geldi.

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında AK Parti kulislerinden aldığı bilgileri paylaştı. Gürel, düzenlemenin bu hafta sona ereceğini belirtti.

Gürel'in AK Partili kurmaylardan aktardığı kulis bilgiler şu şekilde:

"AK Parti kurmaylarından edindiğim bilgi, başörtüyle ilgili yapılacak düzenleme kapsamında Anayasa’nın ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlıklı 10. Maddesine ya da ‘Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması’ başlıklı 13. Maddesine ‘Kamu ve her türlü alanda kılık kıyafet serbesttir.

Herhangi bir şekilde sınırlama uygulanamaz’ ya da ‘Kamu ve her türlü alanda kılık-kıyafet serbesttir. Herhangi bir zorlama uygulanamaz’ şeklinde bir ifade eklenebileceği ifade edildi.

Bu hafta detaylara son şekli verilecek Anayasa metni hazırlanacak henüz daha aile ile ilgili bir madde koyulup koyulmayacağı belli değil. Önemli olan burada ilk etapta yasakçı yoruma sebebiyet verecek cümlelerden kaçınılması"

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Abbas
11.10.2022 16:08
Sarık-cübbe- şalvar da var mı 👏👏??  
 
mmt
11.10.2022 16:07
vatandaşın güveni size ne kadar.  
 
Ferit
11.10.2022 16:07
Anayasa değişikliğine gerek yok. Seçim öncesi. Kanunla başörtüsünü güvence altına yetmiyor mu?. Her türlü kılık kıyafet ne demek. Burada tuzak var. Chp tuzağa düşme.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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