Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği tek yön olarak açılıyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bu kararı yangına havadan müdahale araçlarının denizden su almasını sağlamak için aldığını duyurdu.

Yangın nedeniyle boğaz trafiği durdurulmuştu

Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği, dün akşam saatlerinde orman yangını nedeniyle durdurulmuştu. Yangının çıkış noktası olan Damyeri kevkisindeki alevler, boğazın iki yakasını da etkilemişti. Yangına müdahale eden helikopter ve uçaklar, boğazdan su almak için sık sık iniş ve kalkış yapmıştı. Bu nedenle boğazda güvenlik önlemleri artırılmış ve gemi trafiği askıya alınmıştı.

Gemi trafiği nasıl olacak?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin devam ettiğini ancak boğazda gemi trafiğinin saat 22.00’den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılmasının planlandığını kaydetti. Açıklamada, “Boğaz geçişleri sırasında gemilerin seyir emniyetini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır.” denildi.