Çanakkale yanarken Bozcaada'dan ahlaksız paylaşım yapmıştı. Bozcaada Belediyesi ‘Bir daha buraya gelme’ dedi. Belediye bu paylaşımını sonra sildi

Kadın, “Çanakkale’deki yangın sebebiyle gün batımını doyasıya izleyemememin verdiği hayal kırıklığı.” diye yazdı. Bozcaada Belediyesi de kadının paylaşımına sert bir yanıt verdi.

Yangın manzarası eşliğinde alkol keyfi

Olay, dün akşam saatlerinde Bozcaada’da meydana geldi. Bir kadın, ismi açıklanmayan bir sosyal medya hesabından, Çanakkale’deki orman yangınlarının yarattığı dumanlı manzarayı arkasına alarak alkol ve peynir tabağıyla fotoğraf çekti. Kadın, fotoğrafına “Çanakkale’deki yangın sebebiyle gün batımını doyasıya izleyemememin verdiği hayal kırıklığı.” notunu düştü.

Sosyal medyada büyük tepki

Kadının bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı, kadının duyarsızlığına ve saygısızlığına sert sözlerle karşı çıktı. Bazı kullanıcılar da kadının hesabını şikayet etti.

Belediyeden sert yanıt

Bozcaada Belediyesi de kadının paylaşımına sessiz kalmadı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mahalle yanarken saçını taramak deyiminin karşılığı… Sevgili misafir hayal kırıklığı yaşamamak için Bozcaada’yı bir sonraki planınızdan çıkarın lütfen.” denildi. Belediyenin bu paylaşımı da sosyal medyada beğeni ve destek aldı. Ancak belediye daha sonra paylaşımı sildi.