Üç şehrimizde ormanlar alev alev yanıyor: Hatay ve Mersin'de yanan evler var, yangın Çanakkale'de diğer köylere sıçradı

Türkiye'de tarihin en yüksek sıcaklıkları yaşanırken Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları 2'nci gününde devam ediyor.

Dün Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar ilçeleriyle Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

HATAY'DA 7 EV YANDI, 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Hatay'ın Belen ilçesinde bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşten çıkan orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor.

Ekiplerin, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü.

Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.

Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.

İKİ GÖZALTI

Öte yandan yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişinin de adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN DİĞER KÖYLERE DE SIÇRADI

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde 2 farklı noktada başlayarak Kemel ve Yukarı Okçular köyüne sıçrayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi 13 saattir sürüyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yangında 14 vatandaşın ayakta hastanelere müracaat ettiğini açıkladı.

'YANGIN DAHA ÇOK TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ'

Karaloğlu, dün gece yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2 vatandaşımızın da tedavisi dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ediyor. Özel sektöre ait bir iş makinası az önce yangına müdahale ederken maalesef ağır bir hasar almış durumda. İnşallah gün doğumuyla beraber özellikle havadan müdahaleyle uçakların ve helikopterlerin müdahalesiyle inşallah yangın kontrol altına alınır diye temenni ediyoruz. Ama bizim önemli işimiz gün doğumuyla beraber tarım teşkilatımız çünkü bu yangın daha çok tarım arazilerine zarar verdi maalesef. Özellikle tarımsal alanlardaki hasar tespitlerine, zarar tespitlerine inşallah yarın hemen ekipler başlamış olacak. Bölgede arpa hasadı yapılmış ama buğday tarlalarının bir kısmının hasadın yapıldığı, bir kısmının yapılmadığını arkadaşlar ifade ediyorlar. Bu hasadı yapılmayan tarlalarda da hasarlar var. Vatandaşın hasadı yaptığı tarlalarda samanlarının zarar gördüğüyle ilgili bilgiler var. İnşallah gün doğumuyla beraber fotoğraf tam olarak ortaya çıkmış olacak. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, köylerimize, inşallah herhangi bir can kaybı olmadan bu yangını da hep birlikte söndürmüş oluruz" diye konuştu.

MERSİN'DE BİRÇOK EV TAHLİYE EDİLDİ

Dün, saat 18.00 sıralarında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı.

Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi.

Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA, İHA, AA