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Çanakkale'de 108 yıllık top mermisi imha edildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 108 yıllık top mermisi jandarma ekipleri uzaktan kumandalı bomba imha robotuyla kontrollü şekilde patlatıldı. Top mermisinin Türk Topçusunun attığı belirtildi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:18
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Çanakkale'de 108 yıllık top mermisi imha edildi

Çanakkale'de 108 yıllık top mermisi imha edildi
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'nde devam eden teknik alt ve üstyapı çalışmaları sırasında bulunan Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış 42 santim uzunluğunda ve 15 milimetre çapındaki top mermisi, jandarma ekiplerince uzaktan kumandalı bomba imha robotuyla kontrollü bir şekilde imha edildi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 22 Kasım'da, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel teknik alt ve üstyapı sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

'HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK' 

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Aradan 108 yıl geçmesine rağmen Çanakkale muharebe alanında toprağın altında hala kurşunlar, savaş malzemeleri çıkmaya devam ediyor. Bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen hala toprağın altından savaş malzemelerinin çıkıyor olması Çanakkale Savaşı'nın ne kadar büyük bir savaş olduğunu, Türk milletinin burada nasıl büyük bir mücadele verildiğini aslında ortaya koyuyor. Tarihi Alan Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda burada bir top mermisinin bulunduğu haberini aldık.

Hemen gerekli önlemleri aldık ve güvenlik kuvvetlerimize haber verdik. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda bulunan top mermisinin Çanakkale Savaşı sırasında Türk topçusunun atmış olduğu 15'lik bir gemi topu olduğunu anlamış olduk" dedi.

'SAVAŞ BULUNTULARI ÇIKMAYA DEVAM EDECEK' 

Dikkatli ve özenli bir şekilde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kaşdemir, "Çanakkale Savaşı sırasında Türk topçusunun karşı kıyıdan, Kumkale'den buraya atmış olduğu ve Çanakkale savunması için atmış olduğu top mermilerinden biri olduğunu gördük. Toprağın altında her zaman bir savaş kalıntısını bulma imkanı vardır. Biz de Alan Başkanlığı olarak çok dikkatli, özenli bir çalışma yapıyoruz. Tabiri caizse zaman zaman iğneyle kuyu kazıyoruz. Biliyoruz ki, daha 100 yılda geçse bu Çanakkale Savaş’ı alanından böyle savaş malzemeleri, top mermileri, kurşunlar, tüfekler, savaş buluntuları çıkmaya devam edecek" dedi

 

 

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