Yunus Akgün kahroldu

İngiltere Championship'i lider olarak bitiren ve Premier Lig'e yükselen Leicester City, sezonun son maçında 4 Mayıs Cumartesi günü evinde Blackburn'ü ağırlayacak.

Leicestershire Live'de geçen habere göre; Milli futbolcu Yunus Akgün, bu hafta sonu Leicester City'e veda edebilecek 12 futbolcu arasında bulunuyor.

İngiliz ekibinin, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Yunus'un bonservisini alıp almama konusunda henüz karar vermediği, karar verme zamanının geldiği aktarıldı.

Leicester City teknik direktörü Enzo Maresca'nın Yunus Akgün'ü beğendiği vurgusu yapılırken, milli futbolcunun sezon başında görev yaptığı kanat mevkisinden orta saha oyuncusuna dönüştürüldüğü yazıldı.

YENİ LİGE ALIŞMAKTA ZORLANDI

23 yaşındaki futbolcunun ilk zamanlarda yeni bir lige alışmakta zorlandığı hatırlatılırken, Yunus Akgün'ün bonservisinin alınmasıyla ilgili "Mali durumu sıkıntılıysa Leicester City'nin yapmak isteyeceği bir anlaşma olmayabilir" yorumu yapıldı.

28 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Leicester City ile 28 maçta görev alan Yunus Akgün, 2 gol atarken 3 asist yaptı.