Çanakkale’de 61 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 61 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale’de 61 kaçak göçmen yakalandı

Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından karada ve denizde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Denizde ise Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-913’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 61 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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