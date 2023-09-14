Çanakkale’de minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

İHA'nın haberine göre; minibüsün sürücüsü ve organizatör olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Minibüs Kireçtepe Mevkiinde Durduruldu

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü Kireçtepe mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 63 AGC 090 plakalı minibüste arama yaptı. Yapılan aramada, minibüsün içinde 13’ü kadın, 16’sı erkek, 2’si erkek çocuk ve 3’ü kız çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 34 kaçak göçmen bulundu. Minibüsün sürücüsü ve organizatör olduğu tespit edilen H.Ö. ise gözaltına alındı. Minibüs ise yediemin otoparkına çekildi.

Kaçak Göçmenler Geri Gönderme Merkezine Teslim Edilecek

Gözaltına alınan H.Ö’nün jandarmadaki işlemleri devam ederken, 34 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılarını Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.