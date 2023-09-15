Kuşadası'nda yakalanan kaçak göçmenlerin bahanesi şaşkına çevirdi: Düğüne geldik

Aydın’ın Kuşadası ilçesine yolcu otobüsüyle gelen 21 kaçak göçmen polis tarafından otogarda gözaltına alındı. Göçmenlerin, 'Kuşadası’na düğüne katılmak için geldik’ cevabı polis ekiplerini bile şaşırttı.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçici kimlik belgesiyle Afyonkarahisar’da yaşayan ve aralarında çocukların da olduğu 21 kaçak göçmen otobüsle Kuşadası’na geldi.

"DÜĞÜN İÇİN GELDİK"

Kaçak göçmenler, otobüsten indikten sonra otogar içerisindeki parkta bekleyince çalışanların dikkatini çekti. Otogar çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otogara gelen ekipler, kimlik kontrolü yaptı.

Bu sırada kaçak göçmenlere neden Kuşadası’na geldikleri soruldu. Göçmenlerin soruya verdiği, "Kadınlar Denizi’nde düğün var. Düğüne katılmak için Kuşadası’na geldik" cevabı ise polis ekiplerini bile şaşırttı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar’a gönderilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.