Çanakkale’de 77 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) Ayvacık ilçesi Assos mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit etti. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri 31 kaçak göçmeni suç üstü yakaladı. Yapılan bir başka operasyonda ise Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

TOPLAM 77 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botu 46 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan toplamda 77 kaçak göçmen, yapılan işlemler sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.