1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi

Çanakkale’de, Erenköy Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleriyle birlikte yapılan yol kontrolünde, bir araç içinde avlanması yasak olan yaklaşık bir ton deniz patlıcanı ele geçirildi. Araca 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak olarak avlanılan su ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler, 24 saat aralıksız sürdürdükleri denetimlerde kaçak su ürünlerine göz açtırmıyor.

Erenköy Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleriyle yol kontrolü yapıldı. Kontrollerde durdurulan bir araç içinde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde bölgede avlanması yasak olan yaklaşık bir ton deniz patlıcanı, nakil esnasında ele geçirildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları, canlı olmaması sebebiyle katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.

Nakil aracına 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı.



(Kaynak: İHA)