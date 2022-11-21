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Hastanın mesanesi resmen taş ocağına dönmüş. Doktoru şaşkına çevirdi

Çanakkale’de, idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Üroloji Servisi'ne başvuran hastanın mesanesinden ameliyatla, toplam ağırlığı 550 gram olan 20 taş çıkarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:30
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Çanakkale’de hastanın mesanesinden 550 gram ağırlığında 20 taş çıkarıldı

Hastanın mesanesi resmen taş ocağına dönmüş. Doktoru şaşkına çevirdi
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İHA'nın haberine göre; Çanakkale’de yaşayan Hayrettin Gültekin (30), bir ay önce idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Servisi'ne başvurduğu bildirildi. Gültekin’e uygulanan genel muayene ve tetkikler sonucu mesanesinde 20 taş tespit edildi. 18 Kasım Cuma günü ameliyata alınan Hayrettin Gültekin’in mesanesinden, 'minimal invaziv' cerrahi tekniğiyle açılan 2 santimlik bir kesiden 20 taş çıkarıldı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Hayrettin Gültekin'in 1 ay önce üroloji servisine idrar yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu ifade etti. Hastanın genel muayenesi ve tetkikleri sonucu mesanesinde 20’ye yakın çeşitli boyutlarda değişen taşlar saptadıklarını belirten Prof. Dr. Cabir Alan, "Hayrettin Bey'i ameliyata aldık. Kendisi daha önceden bir bağırsak ameliyatı geçirdiği için karın bölgesi yapışıktı. Bizler de 2 santimlik bir kesiden 20 taşı çıkardık. Hastamız ameliyatının üçüncü gününde. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ameliyat sonrası tekrar sağlığına kavuşan Hayrettin Gültekin, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Hastaneye geldiğimde büyük sıkıntılarım vardı. Cabir Hocam sağ olsun beni ameliyat etti. Şu an sağlığıma kavuştum. Taşları görünce çok şaşırdım, şok oldum. Böyle bir durum beklemiyordum” şeklinde konuştu.

Taşların, kendilerini boyutları itibarıyla çok şaşırttığını anlatan Prof. Dr. Alan, "Bugüne kadar burada çıkarttığımız en büyük taşlar bunlardı. Tarttığımızda 550 gram geldiğini gördük. Hastamızdan yarım kilogramdan fazla taş çıkarttık diyebiliriz. Çaplara baktığımızda ise 9 santim ebatındaydı. Dünya literatürüne baktığımızda bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Bu da ülkemiz adına ender görülen bir durumdur. Hayrettin Bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek” diye konuştu.

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