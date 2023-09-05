Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık nedeniyle yüzde 38'e düştü. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalması üzerine Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla 2 Mart'ta getirilen su kullanımına yönelik kısıtlama kararının geçerliliği, 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyumuzu korumak adına Belediye Encümenince alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliği 31 Ekim 2023 tarihine kadar uzatıldı" denildi.

'SU KULLANIMININ MİNİMUMA İNDİRİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Atikhisar Barajı'nın özellikle kuraklık riskine karşı korunması, bu doğrultuda suyun tasarruflu kullanımına yönelik farkındalık ve bilinç yaratılmasına ilişkin belediye encümenince bir dizi karar alınmıştı.

Bu kapsamda; konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto kuaför-yıkama işletmelerinde su tüketiminin en yüksek ayda 20 metreküp olarak uygulanmasına, oto kuaför yıkama, halı yıkama hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azalması yönünde yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak kentimizin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki suyumuzun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için Belediyemizce önlem alınması adına; daha önce 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olan encümen kararlarının, son toplantı kapsamında 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olması kararlaştırıldı."