Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri, 5 takside Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

KAYNAK: AA
Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen taksilerin sürücüleri gözaltına alındı.

Jandarma operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları 5 takside arama yaptı. Aramada, Afganistan uyruklu 11’i kadın ve 18’i çocuk 37 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Gözaltına alınanlar

Taksilerin sürücüleri T.A, E.N.A, F.Y, M.K. ve M.Y. ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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