Türkler Suriyelileri de Afganları da geri bıraktı. Birinci sıraya çıktı. Türkiye Yüzyılı’nın istatistiği

Türk vatandaşlarının Almanya’ya göçte Suriye ve Afganlar geride kaldı. Türkiye birinci sıraya geçti.

Türkler Suriyelileri de Afganları da geri bıraktı. Birinci sıraya çıktı. Türkiye Yüzyılı’nın istatistiği

AKP iktidarının “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla her şey daha da kötüye gidiyor. Yüzlerce doktor, mühendis, öğretmen yurt dışına gidiyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya Göçmen ve Mülteciler Dairesi (BAMF), geçen aya ilişkin iltica başvuruları verilerini 8 Kasım’da açıklayacak.

Ancak Welt am Sonntag gazetesi verilere ulaştı. Ekim 2023’te Türk vatandaşları 9 binden fazla başvuruyla yaklaşık on yıl sonra Suriyelileri ve Afganları geride bırakarak iltica oranlarında birinci sıraya yükseldi.

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Suriyeliler, Almanya’ya sığınma başvurularında 2014’ten bu yana aralıksız olarak başı çekiyordu.

Eylül ayı itibariyle Almanya’da sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısı 35 bin 283 olarak açıklanmıştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 204’ten fazla artış anlamına geliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi de (Eurostat) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısının tüm zamanların rekorunu kırdığını açıklamıştı.

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