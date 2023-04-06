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Uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

Çanakkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 263 şüpheli yakalanırken, 13 şahıs tutuklandı. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:45
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 3 aylık süreçte yapılan çalışmalar çerçevesinde 263 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirilirken, 13 şahıs ise tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 01.01.2023-03.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 227 olaya müdahale edilirken, 263 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirilip, işlemlerinin ardından 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 30 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak, işlemleri akabinde 13 şahıs cezaevine teslim edildi. 17 şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 991 gram metamfetamin, 293 gram skunk, 150 gram esrar, 146 gram bonzai, 5 gram kokain, 412 adet ecstasy, 170 adet sentetik ecza, 6 adet tabanca ile 61 adet mermi, 1 adet tüfek ve 4 bin 145 TL ele geçirildi.

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