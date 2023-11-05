Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Ilgardere mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirilerek yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 14.00'te kontrol altına alınan yangının başladığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman gözetleme kulesindeki kameralarla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığı anlar da yer aldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye gönderilen ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangının soğutma çabaları ise devam ediyor.

canakkaledeki-orman-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-3-9216-dhaphoto1-1.jpg

canakkaledeki-orman-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-3-9216-dhaphoto1.jpg

canakkaledeki-orman-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-3-9216-dhaphoto2-1.jpg

canakkaledeki-orman-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-3-9216-dhaphoto2.jpg

canakkaledeki-orman-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-3-9216-dhaphoto3-1.jpg

canakkaledeki-orman-yangininda-sogutma-calismalari-suruyor-3-9216-dhaphoto3.jpg

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