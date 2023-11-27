Trabzon'da şiddetli fırtına sonrası 5 ilçede yangın çıktı

Trabzon'un Ortahisar, Maçka, Tonya, Yomra ve Sürmene ilçelerinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgârın etkisiyle ortaya çıkan yangınlar korku ve paniğe yol açtı.

KAYNAK: İHA
Trabzon'da şiddetli fırtına sonrası 5 ilçede yangın çıktı

Trabzon’un Ortahisar, Maçka, Tonya, Yomra ve Sürmene ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada orman, örtü, trafo ve ev yangınları şehri harekete geçirdi.

Akşam saatlerinde şiddetli rüzgârın etkisiyle çıkan yangınlarda can kaybı yaşanmazken bazı yerlerde mal kayıplarının yaşandığı öğrenildi.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı.

AFAD'tan Trabzon için kuvvetli ve tam fırtına beklendiğine dair duyuru yapılmasının ardından sabah saatlerinde mevsim normallerinin üzerinde 25 santigrat derece hava sıcaklığının hissedildiği Trabzon'da dün öğleden sonra şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

Trabzon'un Ortahisar, Maçka, Tonya, Yomra ve Sürmene ilçeleri başta olmak üzere 10'un üzerinde noktada orman, örtü, trafo ve ev yangınları çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çok yangının yaşandığı şehirde akşam saatlerinde Sürmene ilçesi, Yeniay mahallesi Baştımar mevkiinde çıkan yangında 40 arı kovanının ve bir evin yandığı öğrenildi.

Çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı olmadı.

3 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 3 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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YANGININ YAYILDIĞI BÖLGEDE EVLER BOŞALTILDI

Fırtına nedeniyle yayılan yangın sonrası ilçenin Yeniay ve Baştımar Mahallelerinde 17 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Buralardaki ahırlarda bulunan çok sayıda büyükbaş da güvenli bölgeye taşındı.

VALİ YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Kentte 3 farklı bölgede örtü altı yangınlar çıktı. Ekiplerimiz teyakkuz durumunda yangına müdahale ediyor.

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Yangında 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Diğer illerden takviye ekipler de sahada.

Yangınlara müdahale sırasına 3 arkadaşımız dumandan etkilendi. Hastanede tedavileri sürüyor.

Genel sağlık durumları iyi. Birazdan yağış beklentimiz var. İnşallah yağışla birlikte çalışmalar kolaylaşıp, yangını tamamen söndürürüz” dedi.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınlar, itfaiye ve orman işçilerinin müdahaleleri ile bölgede etkili olan yağışın da etkisiyle kontrol altına alındı.

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