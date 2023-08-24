Çanakkale’deki Radar Tepesi’nin son hali içler acısı. Hayvanlar öldü. Ağaçlar küle döndü

Burada mı can kaybı yok? Hayvanlar öldü, ağaçlar küle döndü. Bunlar canlı değil miydi? Çanakkale’de yanan Radar Tepesi’nin son hali ortaya çıktı.

Çanakkale’deki Radar Tepesi’nin son hali içler acısı. Hayvanlar öldü. Ağaçlar küle döndü

Çanakkale Damyeri mevkiinde başlayan ve kısa süre içerisinde Kayadere Köyü’ne ulaşan orman yangını nedeniyle Kayadere, Damyeri, Ulupınar, Belen ve birkaç köy daha tahliye edildi.

Çan yolu trafiğe kapatılırken yangın Belen Köyü tarafından Radar Tepesi’ne ulaştı.

Orman yangını dolayısıyla Radar tepesi mevkii ulaşıma kapatılmıştı. Yangında Radar Tepesi alevler içinde kalmıştı. Ancak Çan yolunun ardından, Radar tepesi yolu da trafiğe yeniden açıldı.

Yangında küle dönen Radar Tepesi’nden görüntüler geldi. Görüntüler her yerin küle döndüğü görülüyor.

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Ayrıca yetkililerin can kaybı yok demesine rağmen ağaçlar, bitkiler küle döndü ve hayvanlar maalesef öldü. Video sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler herkesin yüreklerini sızlattı.

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