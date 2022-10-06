6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:42
Takip Et

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
+
Aa
-

Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktığı açıklandı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdüğü aktarıldı.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
1
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
2
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
3
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
4
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
5
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
6
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
7
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Yolda yürüyenler gördü. Herkesin ağzı açık kaldı
﻿Yolda yürüyenler gördü. Herkesin ağzı açık kaldı
﻿Yolda yürüyenler gördü. Herkesin ağzı açık kaldı
﻿Ne yaptın sen öyle: Ebrar Karakurt Avrupa'nın dilinde
﻿Ne yaptın sen öyle: Ebrar Karakurt Avrupa'nın dilinde
﻿Ne yaptın sen öyle: Ebrar Karakurt Avrupa'nın dilinde
﻿Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
﻿Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
﻿Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
﻿İstanbul'da 8 ilçede 12 saat su kesintisi olacak. İşte o ilçelerin listesi
﻿İstanbul'da 8 ilçede 12 saat su kesintisi olacak. İşte o ilçelerin listesi
﻿İstanbul'da 8 ilçede 12 saat su kesintisi olacak. İşte o ilçelerin listesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.