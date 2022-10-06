﻿Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktığı açıklandı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdüğü aktarıldı.

(Kaynak: DHA)