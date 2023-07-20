Canan Hoca, “İçmeyin kalp durdurur” dedi.

Prof. Karatay, bu kez enerji içeceklerini masaya yatırdı. Enerji içeceklerinin zararlarını mercek altına alan Karatay önemli açıklamalar yaptı ve enerji içeceklerinin zararlarını tek tek sıraladı. İşte o zararlar:

Enerji içecekleri kalbin aniden durmasına, hastanın komaya girmesine ve hatta ölümüne sebebiyet verebilir.

Çok miktarda enerji içeceği tüketmek uykusuzluk sorununu beraberinde getirir.

Böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Nitekim geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili bir haber yayınlanmıştır. İsveç'te bir kişi, antrenmandan sonra birkaç kutu enerji içeceği içmiş ve ani gelişen böbrek yetmezliğinden vefat etmiştir.

Enerji içeceklerindeki şeker oranı yüksektir. Sürekli enerji içeceği tüketenlerin kilo nedeniyle diyabet hastalığına yakalanma riski vardır.

Enerji içeceğinde yer alan maddelerin bazıları, ilaçlarla etkileşime girerek çeşitli komplikasyonlar oluşturabilir. Bilhassa depresyon ilacı kullananlarda bu daha yüksek bir ihtimaldir.

Alkolle beraber enerji içeceği tüketmek resmen kendi canıyla oynamak demektir. Bunun bir örneği yine İsveç'te yaşanmıştır. 2 kişi alkol ve enerji içeceğinden yapılan bir kokteyl nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Canan Karatay şöyle konuştu:

"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir. Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

AA