Canan Karatay hangi besin için ‘At yemeği’ dedi ve uyardı

Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Obeziteye karşı verdiği mücadeleyle bilinen Canan Karatay, kilo vermek isteyenlerin favorisi yulaf hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yulafın insan yiyeceği olmadığını ve faydadan çok zararı olduğunu söyleyen Karatay, yulafın at yiyeceği olduğunu söyledi.

Her fırsatta işlenmiş gıdaların zararlarından bahseden Karatay, doğal beslenmenin önemini vurguluyor. Karatay bu sefer tuz, dondurma, midye ve yulafla ilgili önemli bilgiler verdi. Midyeye sıcak bakmadığını belirten Karatay, "Hazır satılanlara karşıyım" dedi.

PAKET DONDURMA YEMEK DOĞRU MU

Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

"HAZIR SATILANLARA KARŞIYIM"

Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek "İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin" dedi.

"Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın"

Canan Karatay kahvede tercihini Türk kahvesinden yana kullanıyor. Üstelik Türk kahvesinde şekere de karşı. Kahvenin önemli bir antioksidan olduğunu belirten Karatay, bitkilerini de telveyle beslediğini açıkladı. Karatay, "Kahvelerde süt tozu ve şuruplardan kaçınalım. Tatlandırıcılardan uzak duralım" uyarısında bulundu.