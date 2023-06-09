Spor yapmaya vaktiniz yoksa dikkat. 1 haftada 10 cm incelten tarif ortaya çıktı

Spor yaparak kilo vermeye vakti olmayanlar için dikkat çeken tarif ortaya çıktı. 1 haftada 10 cm incelten kakaolu sütlü ve tarçınlı Türk kahvesi tarifi olarak açıklandı.

Spor yapmaya vaktiniz yoksa dikkat. 1 haftada 10 cm incelten tarif ortaya çıktı

Yasemin.com’da yer alan habere göre; Sosyal medyada bir anda gündem olan tarif, inatçı yağlardan kurtulmak isteyenlere müjde olarak değerlendirildi.

Kilo vermek isteyen ancak spor yapmak için vakti olmayanlara dikkat çeken tarif geldi.

KAKAOLU SÜTLÜ VE TARÇINLI TÜRK KAHVESİ TARİFİ

Masa başı iş yapan kişilerin şikâyet ettiği spor yapmaya fırsat bulamayan birçok kişinin imdadına yetişen tarif sosyal medyada popülerliğini devam ettiriyor.

Deneyen birçok kişi tarafından tavsiye edilen tarifi sizler için hazırlandı.

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı kakao

1 fincan yarım yağlı süt

1 çay kaşığı toz tarçın

YAPILIŞI:

- Metabolizmayı hızlandıran kahve için öncelikle cezvenin içine 1 fincan sütü koyuyoruz.

- Daha sonra kahve, kakao ve tarçın ekleyip güzelce karıştırın.

- Karıştırdıktan sonra ocağa alın. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynayan kahveyi fincana boşaltın. İşte bu kadar.

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Tam da yaz gelmişken vücudunuzda bulunan fazla yağlardan kurtulmak için kakaolu kahveyi, kahvaltıdan iki saat önce veya akşam yemeğinden iki saat sonra içebilirsiniz.

Yapılan araştırmalara göre bu vakitlerde içilen kahve; daha yararlı ve etkili olduğu bilinmektedir.

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