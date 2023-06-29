Canan Karatay’dan ezber bozan zeytinyağı açıklaması

Prof. Karatay, katıldığı bir youtube kanalında çok önemli açıklamalarda bulundu. Karatay Omega-3 yani zeytinyağının şiflarından söz etti ve ne denli önemli olduğunun altını çizdi. Karatay en iyi kahvaltının da formülünü şöyle tarif etti:

“Kahvaltısında iki yumurta, menemen, omlet, mıhlama, pastırma yumurta yapılabilir. Avuç içi kadar normal diyet olmayan herhangi bir peynir. Bir ince çay bardağında kavrulmamış tuzsuz fındık, fıstık, ceviz, badem veya yerfıstığı. Az tuzlu 10-15 tane zeytin. Üzerine pul biber, limon, zeytinyağı ilave edilebilir. Biber, domates, roka, maydanoz, turp, salatalık, biber gibi sebzeler istenildiği kadar yenilebilir. Ekmek, pasta, börek, çörek, şeker, reçel vs. olmayacak”

Yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan ünlü hoca bu kez de zeytinyağı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve zeytinyağının 6 saat arayla mutlaka içilmesini önerdi ve kalp krizi riskinin tamamen ortadan kalkabileceğini savundu.