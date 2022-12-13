Ankara kuşu sordu Candaş Tolga çakarlı değil tepe lambalı diye cevap verdi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, 2011 yılında tehdit alması üzerine 2 koruma kararı aldığını belirtmişti.

Twitter'daki ankara_kusu adlı kullanıcı Gazeteci Candaş Tolga Işık'a şu soruyu sordu:

Candaş Tolga Bey sizin iki polis korumanız ile çakarlı otomobiliniz mi var?

Bu soru üzerine konu hakkında konuşan Işık, "Bundan birkaç yıl önce bu tek korumaya düşürüldü. Aracım da çakarlı değil tepe lambalı, kontrolü de koruma arkadaşta" yanıtını verdi.

"2011 YILINDA DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY'DAN TEHDİT ÜZERİNE 2 KORUMA KARARI VAR"

Twitter'da Gazeteci Işık'ın 'çakarlı arabası olduğuna' dair iddiaya sosyal medyada şöyle yanıt verdi:

"Merhaba, 2011 yılında dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay zamanında tehdit üzerine verilen 2 koruma kararı var. Bundan birkaç yıl önce bu tek korumaya düşürüldü. Aracım da çakarlı değil tepe lambalı, kontrolü de koruma arkadaşta… Selamlar

"ÖLÜM TEHDİDİ İLGİLİ İŞLEM YAPILDI"

Biraz daha ayrıntı vereyim izninizle: 2011’deki koruma kararı terörden aradan geçen 11 yılda en son geçen yıl Mersin’de ölüm tehdidiyle ilgili bir şahsa adli işlem yapıldı. Bu arada 6 ay önce yine bir başka tehdit nedeniyle alınmış bir uzaklaştırma kararı var. İyi çalışmalar."

"BU SORULARIN SORULMASI GAYET DOĞAL"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, ankara-kusu adlı hesabın yönelttiği soruya gelen eleştiriye ise şöyle yanıt verdi:

"Estağfurullah kimlere ne imtiyazlar tanındığını görüyoruz, bu soruların sorulması gayet doğal."