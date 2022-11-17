Çakarlı arabayla ters yola girip gazeteci Bora Erdin’i tehdit etti. Bakın kim çıktı?

Gazeteci Bora Erdin, sosyal medya hesabı üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartı taşıyan ve 3 şeritli yola ters giren araçtakiler tarafından tehdit edildim" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Gazeteci Bora Erdin, trafikte daha önce iki kez çakarlı araçla yakalanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı araç kartıyla 3 şeritli yola ters giren Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu İstanbul Başkanı ve Otuz4Group Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş sahibi Mehmet Oğuzhan Demirhan tarafından tehdit edildi.

Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu İstanbul Başkanı ve Otuz4Group Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş sahibi Mehmet Oğuzhan Demirhan, Kağıthane Cendere Caddesi üzerindeki 3 şeritli yola ters girdi.

Çakarlı araçla daha önce de polisten kaçtığı belirlenen ve aracında çakar kullanmaya devam eden Demirhan, trafikte Gazeteci Bora Erdin ile tartışma yaşadı. Demirhan, arabasında annesi, eşi ve bebeğinin olduğu Erdin’i ‘arabanı alacaksın’ diyerek hem hakaret hem de tehdit etti.

Gazeteci Bora Erdin, yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden şöyle anlattı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı araç kartı 34AK911 plakalı bu araç 3 şeritli yola tersten girmiş.

Benden yol istiyor.

Yetmiyor hakaret ve tehdit savuruyor.

Alacaksın arabanı P*Ç" diyecek kadar rahat.

Çünkü biliyor ki hiçbir yaptırımla karşılaşmayacak.

Arabada eşim, annem ve bebeğim var.

Olay Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde oldu.

Yarın ilk iş şikayetçi olacağım.

Aracın plakasını hem İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’ne hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bildirdim.

Gerçekten artık yeter.

Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu İstanbul Başkanı ve Otuz4Group Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş sahibi Mehmet Oğuzhan Demirhan daha önce de bu araçla polis ekiplerinden kaçmış. Aracında çakar olduğu belirlenen isim ayrıca İstanbul’da Vale hizmeti veren bir şirketin de sahibi.

Aracında halen çakar kullandığı da kendi sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

İki defa çakarlı araç kullanmaktan ceza yemiş ve aracı trafikten men edilmiş.

Fakat ne hikmetse aynı araç, aynı plaka ile yollarda hayatına devam ediyor.

Biri de diyor ki; “Abi bunlar tehlikeli adamlar, boşver başına bela olurlar”.

Olabilirler, doğrudur.

Ama başka birinin canı yanmadan önce kamu bu konuda bir yaptırım uygulamalı." dedi.

ÇAKARLI ARAÇLA İKİ KEZ YAKALANDI

Sabah’ta yer alan habere göre; Demirhan, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçtı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Erdin'in paylaşımına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberde adı geçen şahsın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bakanlık personeli olmayan söz konusu şahsa herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir" denildi.