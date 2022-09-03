Çakarlı araçla yakalanan sürücü: Abartıyorsunuz vatan haini miyim

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince polis ekipleri, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki gerçekleştirilen denetimde çakarlı araç olduğu gerekçesiyle sürücü durduruldu.

Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis “Dur” ihtarında bulunurken, polisi gören sürücü çakar lambalarını kapattı.

Araç sürücüsü Ö.T. (35) polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu.

Sürücü polislere “Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sende benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sende olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz. Haklısınız dedim kabul ettim o anki psikoloji ya” ifadelerini kullandı.

Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.

İHA