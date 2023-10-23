Caner Erkin klasını konuşturmaya devam ediyor. Fantastik bir gol daha attı

Editör: Barış Atakan
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, Çorum FK deplasmanına çıktı.
Mücadeleyi 3-2 kazanan Eyüpspor, liderliğini sürdürdü.
Eyüpspor'un gollerini 9. dakikada Ahmed Kutucu, 17. dakikada Caner Erkin ve 20. dakikada P. Ampem attı.
Çorum FK'nın golleri ise 42'de Ferhat Yazgan ve 90+4'te M. Ologo'dan geldi.
Caner Erkin'in attığı gol sosyal medyada çok konuşuldu.
FANTASTİK GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, çizgiye yakın yerden orta şut karışımı bir vuruş yaptı.
Ağlara giden gol sonrası Eyüpsporlu futbolcular Caner Erkin'in üstüne koştu.
Eyüpspor, ligde 24 puanla lider konumda bulunuyor.
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