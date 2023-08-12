Arda Turan'ı Caner Erkin kurtardı

Geçen sezon Süper Lig'in kıyısından dönen Eyüpspor yeni sezona 3 puanla başladı.

Arda Turan'ı Caner Erkin kurtardı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, TFF 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Arda Turan'ın ekibine 3 puanı getiren golü 58. dakikada serbest vuruştan Caner Erkin kaydetti.

Eyüpspor yeni sezona böylece galibiyetle başladı.

Arda Turan Eyüpspor'un başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek.

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