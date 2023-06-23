Caner Erkin'in yeni takımını resmen açıkladılar

Geçen sezon Başakşehir'de forma giyen ve takıma veda eden Caner Erkin'in yeni adresi Eyüpspor oldu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamasında, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük. Resmi sözleşmeyi imzaladık." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Regattin'e de imza attırdıklarını söyleyen Kulaksız, "Adrien Regattin'in de resmi imzasını aldık. Kısa süre içinde iki oyuncu için imza töreni gerçekleştireceğiz." dedi.

Regattin geçen sezonu Süper Lig'e yükselen Pendikspor'da tamamladı. Sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu İstanbul ekibine veda etmişti.