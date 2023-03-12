12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yeşilçam'ın erotik güzelinin hüzünlü hikayesini duyanlar şaşırdı. Canice öldürülmüştü

Yeşilçam'ın erotik güzelinin hüzünlü hikayesini duyanlar şaşırdı. Canice öldürülmüştü

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Feri Cansel’in hikayesini duyanlar kulaklarına inanamadı. 1944 yılında dünyaya gelen Yeşilçam’ın erotik güzeli bir dönem Yılmaz Güney’le de beraber olmuştu. Cansel son sevgilisi tarafından canice öldürüldü.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 14:24
Takip Et

Canice öldürülmüştü. Yeşilçam'ın erotik güzeli Feri Cansel'in hüzünlü hikayesini duyanlar şaşırdı.

Yeşilçam'ın erotik güzelinin hüzünlü hikayesini duyanlar şaşırdı. Canice öldürülmüştü
+
Aa
-

Yeşilçam’a yaptırdığı silikon göğüsleri ile damga vuran Feri Cansel, erotik furya öncesinde bazı filmlerde yan rollerde oynayarak ün kazandı ve silikon göğüsleri ile dönemin erotik starları arasında dikkat çekmeyi başardı.

7 Temmuz 1944'te Lefkoşa'da dünyaya gelen Feri Cansel erken yaşlarda kendisinden 15 yaş büyük biriyle evlendirildi ve bu evlilikten bir kızı oldu.

Londra Hairdressing School mezunu olan Cansel daha sonra Türkiye'ye geldi. 1964 yılında servis hostesi olarak çalışmaya başladı, daha sonra striptiz yaptı. 1964 yılında ise Yeşilçam'a Nedim Otyam'ın çektiği Kan ve Gurur filmi ile merhaba dedi.

1969 yılına kadar birçok filmde Sadri Alışık, Filiz Akın gibi ünlü isimlerle beraber rol aldı. 1960'lı yılların sonunda usta isim Yılmaz Güney ile beraber oldu. 1969’da Yılmaz Güney’in ‘Bir Çirkin Adam’ filminde rol aldı.

Oturma izni bulunmadığı için 1967 yılında formaliteden biriyle evlendi ve bir süre sonra ayrıldı.

Türk Sineması'nda erotik filmler başladığında kendini bir anda bu filmlerde buldu. 1979 yılında Melih Ük ile aşk yaşamaya başladı. Evli olan Melih Ük'le inişli çıkışlı bir ilişkileri vardı. Ük, ünlü isimle tartıştıktan sonra kızı Zümrüt'ün gözleri önünde Feri Cansel'i öldürdü. Cansel 1983 yılında 39 yaşındayken hayatını kaybetti. Feri Cansel'in cüzdanından Ük'ün üç yaşındaki çocukluk resmi çıktı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
2
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
3
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
5
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
6
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿İran'dan ayrılıkçı
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.