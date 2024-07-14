Çankırı'da tren kamyona çarptı. 1 ölü 3 yaralı

Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana gelen olayda, kara yoluna çıkmak isteyen 50 yaşındaki Muharrem Uçar’ın kontrolündeki 52 FN 402 plakalı kamyona, hemzemin geçitte yük treni hızla çarptı.

Trenin çarpması sonrası su tankı yüklü kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada kamyon şoförü ile kamyonda bulunan 18 yaşındaki B.K. ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Muharrem Uçar, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.