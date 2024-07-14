İşçileri taşıyan iki araç çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşçileri taşıyan iki araç çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Ankara'da işçileri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 yaralı ise yaralandı.

Ankara'da Sincan Temelli Yolu'nda minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Sincan Temelli Yolu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincan Temelli Yolu mevkisinde ilerleyen N.F. yönetimindeki 06 C 2343 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan servis ile tali yoldan gelen yabancı uyruklu işçileri taşıyan H.A.M. kontrolündeki 04 AAP 227 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, H.A.M'ın 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 2'si ağır yaralı 16 kişi hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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