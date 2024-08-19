Çankırı'daki orman yangını hızla büyüyor. 4 köy tahliye edildi

Kaynak: İHA
Çankırı'daki orman yangını hızla büyüyor. 4 köy tahliye edildi

Çankırı'daki orman yangını hızla büyüyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle 4 köy tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 köyün tahliye edildiği orman yangınını kontrol altına alabilmek için ekiplerin mücadelesi sürerken, evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri gelişmeleri endişeyle izliyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle bölgedeki 4 köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri ise, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor.

Mustafa Kuluş adlı vatandaş, “Ankara’dan Ilgaz’a eşi dostu ziyarete gelmiştim. Ben de yangının olduğu Aşağıdere köyündenim. Anons edilerek köyden bizi tahliye ettiler. Yanımıza sadece giyim ve özel eşyalarımızı alabildik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Memleketimizde böyle bir yangının olmasına çok üzüldük. Ormanın ve canlıların yanması bizi çok üzdü. Yangın hala devam ediyor. İnşaallah hemen söner” dedi.

aw270572-02.jpg

aw270572-01.jpg

aw270586-03.jpg

aw270586-02.jpg

aw270586-01.jpg

İlgili Haberler
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Ilgaz dağındaki dev alevler böyle görüntülendi
Ilgaz dağındaki dev alevler böyle görüntülendi
Yunanistan'da orman yangını riskine karşı sarı alarm
Yunanistan'da sarı alarm
Sinop’ta ot yangını
Sinop’ta ot yangını
Helikopterin su aldığı havuz boşalınca köylü doldurmak için seferber oldu. Köylü bunun için milletin efendisidir
Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
İmam hatip müdüründen kadınlara ağza alınmayacak sözler. Daha önce de kız öğrencileri hedef almıştı Gündem
İmam hatip müdüründen kadınlara ağza alınmayacak sözler. Daha önce de kız öğrencileri hedef almıştı
Galatasaray hız kesmedi Spor
Galatasaray hız kesmedi
Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı Gündem
Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı
Eski Galatasaraylı yuvaya döndü Spor
Eski Galatasaraylı yuvaya döndü
Man City yeni transferini açıkladı Spor
Man City yeni transferini açıkladı
Özgür Özel'den ayağından vuruldu iddialarına yanıt. İsteyene filmi atabilirim Gündem
Özgür Özel'den ayağından vuruldu iddialarına yanıt. İsteyene filmi atabilirim
West Ham, Zadorsky'i duyurdu Spor
West Ham, Zadorsky'i duyurdu