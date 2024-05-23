Canlı şehir kameralarını izleyerek valiz hazırlayan kişi viral oldu

Seyahat etmeyi sevenler için bavul hazırlamak her zaman kolay bir iş değildir. Ancak, bir kadın bu sorunu çözmek için oldukça yenilikçi bir yöntem buldu ve sosyal medyada viral oldu. Seyahat edeceği şehirlerde ne giyildiğine canlı şehir kameralarından bakarak bavulunu hazırlayan kadın, birçok kişinin dikkatini çekti.

Kadın, seyahat edeceği şehirlerdeki canlı şehir kameralarını kullanarak o bölgedeki insanların giyim tarzını ve hava koşullarını gözlemliyor. Bu sayede bavulunu en uygun kıyafetlerle hazırlayarak gittiği her yerde rahat ve şık olmayı başarıyor. Kadının bu pratik yaklaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok kişi tarafından beğenildi.