590 liralık bodyi boyunluk gibi giydi "Bu kıyafet değil"

Sosyal medyada viral olan bir video, alışveriş yapan sevgililerin komik anlarını konu alıyor. Mağazada birlikte dolaşan çiftin dikkatini çeken bir parça, beklenmedik bir tartışmaya ve komik anlara yol açtı.

Görüntülerde, çiftin dikkatini 590 liraya satılan bir kıyafet çekiyor. Erkek arkadaş bu parçayı bir boyunluk olarak değerlendirirken, kız arkadaşı ise onun bir straplez body olduğunu söylüyor. Tartışma kısa sürede komik bir hal alıyor ve çiftin arasında espri dolu bir diyalog yaşanıyor.

Adamın "Bu kıyafet değil, bu boyunluk. Motorcular da giyiyor hatta!" demesi üzerine, askılı parçayı boynuna geçirip göstermesi, kız arkadaşını kahkahalara boğuyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü, kısa sürede viral olarak yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, bodynin gerçekten boyunluk gibi olduğunu vurguladı.