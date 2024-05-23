590 liralık bodyi boyunluk gibi giydi "Bu kıyafet değil"

Kaynak: Haber Merkezi
590 liralık bodyi boyunluk gibi giydi "Bu kıyafet değil"

Birlikte alışveriş yapan sevgililerin, straplez body hakkındaki tartışmaları sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada viral olan bir video, alışveriş yapan sevgililerin komik anlarını konu alıyor. Mağazada birlikte dolaşan çiftin dikkatini çeken bir parça, beklenmedik bir tartışmaya ve komik anlara yol açtı.

Görüntülerde, çiftin dikkatini 590 liraya satılan bir kıyafet çekiyor. Erkek arkadaş bu parçayı bir boyunluk olarak değerlendirirken, kız arkadaşı ise onun bir straplez body olduğunu söylüyor. Tartışma kısa sürede komik bir hal alıyor ve çiftin arasında espri dolu bir diyalog yaşanıyor.

Adamın "Bu kıyafet değil, bu boyunluk. Motorcular da giyiyor hatta!" demesi üzerine, askılı parçayı boynuna geçirip göstermesi, kız arkadaşını kahkahalara boğuyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü, kısa sürede viral olarak yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, bodynin gerçekten boyunluk gibi olduğunu vurguladı.

Son Haberler
Beşiktaş'tan Semih ve Rashica açıklaması Spor
Beşiktaş'tan Semih ve Rashica açıklaması
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Gündem
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Sefo konser verdi. Türkiye Kupası'nda şov başladı Spor
Sefo konser verdi. Türkiye Kupası'nda şov başladı
Manyas’ta unutulmaya yüz tutmuş Orta Asya gelenekleri tanıtıldı Yerel Haberler
Manyas’ta unutulmaya yüz tutmuş Orta Asya gelenekleri tanıtıldı
Naci Görür'den 4.4'lük Çorum depremi sonrası jet açıklama Gündem
Naci Görür'den 4.4'lük Çorum depremi sonrası jet açıklama
Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı
Galatasaray'da dev buluşma. Florya 'Fener ağlama' diye inledi Spor
Galatasaray'da dev buluşma. Florya 'Fener ağlama' diye inledi