TFF Başkanı canlı yayında açıklıyor

Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdıklarını söyleyen Büyükekşi şu ifadeleri kullandı: Misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti.

TFF kurullarıyla ilgili değişiklikler, seçildikten sonra tüm kurullara istifa talebinde bulunmuştum. Hepsi istifa ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu süreçte Yönetim Kurulu olarak, hakemlik, gözlemcilik, temsilcilik vs. konularında birçok değişiklikler yaptık.

"YEMİN ŞARTI GETİRDİK"

Hakemlerimiz dahil hepsinden mal beyanı istedik. Yemin şartı getirdik. Para cezalarını caydırıcılık adına 2 katına çıkardık.

Dijital hakem atama sistemini ortaya koyduk. 41 kriter getirdik. Temel kriterler içinde şehir bilgileri, hakem-takım ilişkisi gibi şeyler yer alıyor. Performans kriterinde ise FIFA puanı, gözlemci puanı yer alıyor.

"GÖZLERİ ÖNÜNDE HAKEM ATAMASI YAPACAĞIZ"

Yarın kulüp başkanlarına hakem atama sistemini anlatacağız. Onların gözü önünde hakem ataması yapacağız. İkinci devre başlar başlamaz 2. ve 3. Liglerde de algoritma ile hakem atamalarını yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmayı getireceğiz.

Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülkenin de uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük ettik. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill'i VAR danışmanı olarak göreve getirdik. VAR sistemini UEFA kriterlerine çektik. Süper Lig ve 1. Lig başkanlarına VAR odasında bizzat, VAR'ın nasıl çalıştığını canlı olarak gösterdik. Paydaşların bilgi sahibi olabilmeleri için randevulu bir şekilde deneyebilmelerinin önünü açtık.

KORSAN YAYIN AÇIKLAMASI

Taraftarların korsan yayından uzak durması gerektiğini belirten Büyükekşi, "Korsan yayın, kulüp gelirlerinin düşmesinde etken. 1 kişi para verip maç izliyorsa, en z 3 kişi korsan yayından izliyor. Yayıncı kuruluşun bize gönderdiği yasa dışı yayın sağlayanları, 4-5 dakikada kapattırıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarlar bilinçlenmeli." dedi.

"MAÇLAR ANADOLU'DA OYNANSIN İSTİYORUZ"

Bazı milli maçların Anadolu'da oynanmasını istediklerini belirten Büyükekşi, "Teknik direktörümüz Stefan Kuntz yönetiminde A Millî Futbol Takımımız Uluslar Ligi C Ligi'nden grup birincisi olarak B Ligi'ne yükseldi. Milli takım maçlarının bir kısmının Anadolu'da oynanmasını istiyoruz. Mart ayında ilk maçımızı oynayacağımız EURO 2024 Eleme Grubu'ndan da çıkarak Almanya'da yapılacak şampiyonada mücadele etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"KUNTZ YARDIM ETTİ"

Mehmet Büyükekşi, "Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan'ın A Milli Takım'ı seçmesi konusunda yardımcı oldu." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HAZIRLIKLARI

Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları başladı. UEFA yetkilileri, yapılan ziyaretlerde şu ana kadar yapılan hazırlıklardan duyulan memnuniyeti belirtti." ifadelerini kullandı.

"EURO 2028 ve EURO 2032 İÇİN DOSYAMIZI SUNDUK"

Büyükekşi, EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için UEFA'ya teklif dosyasını sunduklarını şu sözlerle açıkladı: "EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için titizlikle hazırladığımız ön teklif dosyamızı UEFA'ya sunduk, şehirlerimizi de bildirdik. Umuyorum ve inanıyorum ki bu iki şampiyonadan birinin ev sahibi biz olacağız."

Yabancı sayısı

Yabancı sayısı ile ilgili yeni öncesinde yeni bir karar almak durumunda olduklarına değinen Büyükekşi, “Futbol ailesi olarak bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı. Kulüpler birliği de bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk çalıştayını yaptı. Değerlendirmelerini bize sunacaklar. Biz de yol haritamızı belirleyerek orta ve uzun vadede doğru hedef neyse onu sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

“Hakemlik için yeni kriterler getiriyoruz”

MHK değişince il hakem kurul başkanları da değişiyor diyen Mehmet Büyükekşi, “Yeni gelen MHK, yeni il hakem kurulu başkanını atıyor. Ayrıca, bu atamalarda hiçbir kriter yok. Sözlü, yazılı, fiziksel kriterler koyacağız. 09 Aralık tarihinde MHK Yeni Talimatında yapılan değişiklik ile İl Hakem Kurulu başkanları sınav sistemi ile seçilecek. Aday hakemlikten normal hakemliğe geçiş için de kriterler koyuyoruz. Hakem adayına ilk eğitime başlamadan önce psikoteknik test yapacağız. Ayrıca; amatör hakemlikten bölgesele, bölgeselden c’ye,b, a, süper ve elit’e geçişler nasıl olacak konusunda da kriterler koyacağız. İl hakem kurullarına hakemler vereceğiz. Hakem adayları için eğitim süresi 3 gün. Bunu artıracağız.” şeklinde konuştu.

Hakem Akademisi Projesi

Hakem eğitimini sürekli hale getirebilmek için TFF bünyesinde Hakem Akademisi kuracaklarını aktaran TFF Başkanı, “Hakem eğitimi işini MHK'den TFF'nin idaresine alıyoruz. Hakem Akademisi’nde en alt seviyeden en üst seviye tüm hakemlerimizi UEFA'da uygulanan hakem eğitimine tabi tutacağız. Hakemlere; maç hazırlığı, oyuncu yönetimi, oyunun kontrolü, taktiksel farkındalık ve fiziksel çalışma konularında eğitimler vermeyi planlıyoruz. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim olacak. Akademi için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi ile işbirliği görüşmeleri yapıyoruz. Diğer taraftan Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerimizin antrenman, performans, beslenme, uyku düzeni gibi verilerinin kollarındaki akıllı saat aracılığıyla bir aplikasyonla kontrolü sağlanacak ve hakem akademisi tarafından takip edilecek. Aplikasyon için Turkcell ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hakemler yönetecekleri maçtan önce her iki takımla, oyuncular, teknik direktörlerle hatta taraftar profilleri ile ilgili bilgiler alacaklar. Akademide hakemlerimiz eğitim aldı, bir daha eğitim almayacak, şeklinde olmayacak. Tekrar aynı döngü devam edecek. Tekrar sırası gelen hakemlerimiz eğitim almaya devam edecek. Özellikle şunun altını çiziyoruz, 'İyinin düşmanı mükemmeldir'. Her zaman mükemmeli arayacağız.” ifadelerini kullandı.

Altyapı Futbol Akademisi

Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceklerini söyleyen Büyükekşi şöyle konuştu:

“Ülke olarak bir futbol ekosistemi yaratmak, hem kulüpler hem Milli Takımlar seviyesinde sürdürülebilir başarılar için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu proje için hazırlıklara başladık. Bazı kulüplerimizi ziyaret ettik. Önümüzdeki Ocak ayında Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz ve Fransa’da da incelemeler yapmayı planlıyoruz. Bu ülkelerin en iyi iki takımının alt yapılarını ve ülke milli takımlarının alt yaş gruplarını etüt edeceğiz. Bu incelemeler sonunda hem milli takımlarımız hem de kulüplerimiz için en iyi modeli ortaya çıkartmayı planlıyoruz.”

"Altyapıdan yetişen oyuncuların yurt dışına satılabilmesi son derece önemli"

Kulüplerin büyük paralar harcayarak hazır futbolcuları transfer ederek kısa vadeli başarı elde edebildiğinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Bu başarılar geçici oluyor. Bunun yerine kulüplerimizin uzun vadede, kendi kaynaklarına yani altyapıya yönelmesi gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar ile boğuşan kulüplerimiz için altyapısından yetiştireceği oyuncuları yurt dışına transfer edebilmesi son derece önemli.” şeklinde konuştu.

“Yabancı futbolcu yerine yabancı hoca transfer edip altyapı antrenörlerimizi eğitelim”

Yabancı futbolcu yerine altyapı antrenörlerini yetiştirmesi için yabancı hoca transfer edelim diyen Futbol Federasyonu Başkanı, “Altyapılardaki antrenörlerin eğitimini daha iyi hale getirebilmemiz lazım. Süper Lig’deki her kulüpten 20 altyapı antrenörü isteyeceğiz. Bu yaklaşık 400 antrenörümüze 4 farklı yaş kategorisinde ücretsiz olarak en iyi eğitimi vereceğiz. Eğitimleri bittiğinde TFF onaylı bir sertifika vereceğiz. Bu sertifikada her antrenörün çalıştırabileceği yaş grubu belirlenecek. Bir yılda bu eğitimleri bitirip 2023/2024 sezonunda Süper Lig’e bu mecburiyeti getirdikten sonra 6 ay bu hocalarımızın maaşını Federasyon olarak biz ödeyeceğiz. Kulüpler ise sigortalarını yapacak. Antrenörlerimizin maaşlarını da günün şartlarına uygun hale getireceğiz. Daha sonra eğitim verdiğimiz antrenörler oluşturacağımız müfredata göre kulüplerinde altyapı oyuncularına eğitim verecek. 1-2 yıl içerisinde 4-5 bin tane aynı eğitimi almış, aynı tezgahtan geçmiş futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Futbol Akademisi projesiyle altyapılarımızın her yıl hem kulüplerimizin A takımına en az iki tane futbolcu vermesini sağlayacağız, hem de milli takıma her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşturacağız.” diye konuştu.

Büyükekşi, Altyapı akademilerinin finansmanı için sadece sponsorluk değil stopaj iadesi için bakanlıklarla görüşme yaptıklarını kaydetti.

“Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer kulüplerimizi de ziyaret edeceğiz”

Futbol Akademileri projesi kapsamında şu ana kadar Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve Medipol Başakşehir Futbol Kulüplerini ziyaret ettiklerini belirten Büyükekşi, “Bu kapsamda perşembe günü de Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne gidiyoruz. Sonrasında Fenerbahçe başta olmak üzere diğer süper lig kulüplerimizi ziyaret edeceğiz.” dedi.

“Yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Kısa vadeli, gelip geçici başarıların değil, kişilere bağlı olmayan sürdürülebilir başarının peşinde olduklarının altını çizen TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu sağlayabilmek için kısa, orta ve uzun vadeli bir strateji planınız olmalı. Stratejik Planlama Çalışması’nı KPMG ile birlikte yürütüyoruz. 3, 5 ve 10 yıllık bir strateji planı çıkartacağız. Bu stratejiyi planlarken yine tüm paydaşlarımızla iletişim halinde olacağız. İnşallah hedefimiz Nisan, Mayıs ayı gibi yaklaşık 25 çalıştay, toplantılar yaparak, futbolumuzun strateji planını ortak akılla oluşturmak. Türk futbolu için kişilerden bağımsız bir yol haritası çıkarmak. Küresel etki, eğitim, finans, altyapı ile Türk futbolunda sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz. Yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz.”

Güneş Enerjisi Santrali Projesi

Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüplerimize yeni gelir sağlamak için planladıkları projelerden birinin de güneş enerjisi santrali kurmak olduğunu kaydeden Mehmet Büyükekşi, “Kulüplerin cebinden para çıkmadan, kalıcı bir gelir elde etmelerine destek olmak istiyoruz. Güneş enerjisi santrali kuracağız. Bütün kulüplerimize bir yazı gönderdik. Kulüplerimizden talepleri topladık, üzerinde çalışıyoruz. 50 MW büyüklüğünde bir yatırım yapacağız. Hazine’den tarım arazisi olmayan arsa alacağız. Karaman bölgesinde 600-700 dönüm arazide kurulmasını planlıyoruz. Hedefimiz kulüplerin cebinden hiç para çıkmadan, kalıcı bir gelir elde etmelerine destek olmak.” ifadelerini kullandı.

“SOAT ve çipli top teknolojilerini gelecek sezon ligimize getirmeyi planlıyoruz”

Futbol Federasyonu olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Futbol Federasyonu Başkanı, “Dünya Kupası’nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi (SOAT) ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler. Bu iki teknolojiyle ilgili hem maliyet hem de uygunluk araştırmalarımızı yapıyoruz. Uygun olduğu takdirde iki teknolojiyi de gelecek sezon ülkemize getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“eSüper Lig’i Ocak ayında başlatmak istiyoruz”

Büyükekşi, eSüper Lig’in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar attıklarını, kulüplerden katılım onayı alındıktan sonra, Ocak ayında ligin başlaması planlandıklarını söyledi. TFF Başkanı eSüper Lig için sponsorluk ve yayın haklar konularında; önemli kuruluşlar ile görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

“E-Bilet ve Passolig için Kulüpler Birliği ile ortak çalışma grubu kuruldu”

E-Bilet sistemi ve Passolig uygulamaları hususunda çalışmalar yapmak için Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortak çalışma grubu kurulduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, “E-Bilet sözleşmesine konu turnike geçiş bedeli gelirleri sezon sonu yerine maçlık olarak Kulüplere ödenecektir. Kulüp logolu elektronik (passolig) kart sahibi taraftarların bilet alımı sırasında onay vermeleri durumunda bilgileri taraftarı olduğu kulüple paylaşılabilecek ve bu bilgiler kulüp tarafından sadakat programları kapsamında kullanılabilecektir.” diye konuştu.

“Süper Lig web sitesi ligin ikinci yarısında hayata geçecek”

TFF’nin web sitesini yenilediklerini hatırlatan Futbol Federasyonu Başkanı, “İletişim yeteneklerimizi geliştirme ve daha sistematik bilgi sunma amacıyla TFF web sitemizi yeniliyoruz. Birkaç gün sonra kullanıcı dostu yeni web sitemize erişebileceksiniz. Süper Lig için Web 3 Tabanlı bir web sitesini ligin ikinci yarısı ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu site sayesinde yeni sponsorluk olanakları ve yeni gelir kaynakları yaratacağız. Mevcut sponsorlarımız arasında sinerji fırsatları yaratacağız. Süper Lig web sitesi ile entegre bir de NFT Pazar Yeri projesi tasarladık ve kulüpler Birliği’nin dikkatine sunduk. Bu projenin hayata geçebilmesi için kulüplerin katkılarına ihtiyaç var. Mutabık kalmaları halinde bu projeyi de kısa sürede hayata geçireceğiz. Süper Lig’in Twitter hesabını açtık, Instagram hesabını da açacağız. TFF Youtube hesabını da dijital bir arşive/havuza dönüştürmek için çalışmalarımız başladı.” şeklinde konuştu.

“Kazanan bütün ülke olacak”

Konuşmasının son bölümünde, TFF olarak ortak bir amaç etrafında koordineli ve özverili çalışan bir ekip olduklarına vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, “Amacımız futbolumuzun kalitesini, algısını, kimliğini olabildiğince yukarı çekmek. Bunları başardığımızda kazanan kim olacak: Kulüpler kazanacak, oyuncular ve teknik ekipler kazanacak, sponsorlar kazanacak, yayıncı kuruluşlar kazanacak, tüm spor medyası kazanacak, taraftarlar kazanacak, milli takımlarımız kazanacak. Kazanan bütün ülke olacak. Bu nedenle medyanın desteği çok önemli. Hem yeniliklerin duyurulmasında, hem algının iyileştirilmesinde medyamıza ihtiyacımız var.” dedi.

“2023’ün futbol adına Cumhuriyetin 100. yaşına yaraşır bir yıl olmasını diliyorum”

Liglerin ikinci yarısında tüm futbol camiasına başarılar dileyen TFF Başkanı, “2023’ün futbol adına Cumhuriyetin 100. yaşına yaraşır bir yıl olmasını diliyorum. Ayrıca; kurduğumuz 100. Yıl Komitesi ile bu anlamlı yılda çok güzel etkinlikler ve organizasyonlar planlıyoruz. Devletimizin 100. Kuruluş yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye hayatını adamış herkesi rahmetle ve şükranla anıyorum.” İfadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu Başkanı, basın toplantısını takip eden medya mensuplarına teşekkür ederken, tüm Türkiye’nin yeni yılını kutladı.