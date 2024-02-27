Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Saray’dan açıklama geldi

Kredi kartı kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyle taksit uygulamasının kaldırıldığına ilişkin iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."