Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Saray’dan açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Saray’dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'kredi kartı kullanımlarında taksit uygulaması kaldırıldı' iddialarını yalanladı.

Kredi kartı kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyle taksit uygulamasının kaldırıldığına ilişkin iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

qqq.png

İlgili Haberler
Canlı yayında flaş kredi kartı iddiası. Bazı bankalar yüzde 50’ye çıkardı
Yüksek promosyon için son gün belli oldu. Emekliler dikkat
Kredi kartı borcunu ödemeyi aksatanlara çok kötü haber
Merkez Bankası Başkanı kredi kartında sinyali verdi. Masadaki formüller sızdı
Ünlü yatırım bankasından faiz ve Merkez Bankası yorumu
Ünlü yatırım bankasından faiz ve Merkez Bankası yorumu
Kredi kartı faiz oranları için de karar verildi
Son Haberler
Biden: Gazze'de umuyorum gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır Dünya
Biden: Gazze'de umuyorum gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır
Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı Yaşam
Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı
Survivor’da tekmeli, yumruklu kavga: Favori isim diskalifiye oldu Medya Polemik
Survivor’da tekmeli, yumruklu kavga: Favori isim diskalifiye oldu
Kağıthane Tüneli belirli saatlerde kapatılacak Yaşam
Kağıthane Tüneli belirli saatlerde kapatılacak
Görenler şaştı kaldı: Sürekli kazaya karışan otomobilini ‘idam etti’ Yaşam
Görenler şaştı kaldı: Sürekli kazaya karışan otomobilini ‘idam etti’
Konya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı Yaşam
Konya’da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı