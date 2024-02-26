Çiftçiler Avrupa Birliği'nin başkentini birbirine kattı. Traktörlerle Brüksel'i bastılar

Kaynak: AA
Çiftçiler Avrupa Birliği'nin başkentini birbirine kattı. Traktörlerle Brüksel'i bastılar
Çiftçilerden Belçika'da eylem. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'i traktörlerle basan çiftçiler polislerle karşı karşıya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği kurumları önünde traktörlerle gelen çiftçiler, yollara kapattı. Polislerle karşı karşıya geldi.

Brüksel'in ana yollarında yaklaşık 300 traktörle trafiği kapatan çiftçiler; yüksek maliyetler, yetersiz desteklemeler, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikalarına tepki gösterdi

AB KOMİSYONU BİNASININ YAKININDA TOPLANDILAR

Çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde yüksek maliyetler, yetersiz desteklemeler, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikaları nedeniyle protesto düzenledi. Çiftçilerin hedefinde Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi vardı.

300 traktörlerle başkent Brüksel'i basan çiftçiler Tarım Bakanlarının toplantı yapacağı binanın çevresinde trafiği kilitledi.
Belçika'daki çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla yüzlerce çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi binası yakınında toplandı.

LASTİK YAKIP YOLLARA SAMAN DÖKTÜLER

Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu ana çadde Rue de la Loi'yi kapatan çiftçiler, polis barikatı ile karşılaştı. Barikat önüne bir kamyon dolusu eski lastik ve saman balyası döken çiftçiler, bunları ateşe verdi.
Çevreye torpil fırlatan ve çeşitli sloganlar atan çiftçilerin tutuşturduğu lastik ve saman balyalarına Belçika polisi TOMA'lar ile müdahale etti.

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