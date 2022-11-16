Canlı yayında söylendi: Dans gösterisi ile karşılanan Kılıçdaroğlu olsaydı kıyamet kopardı

TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu “Açıkça”da Beyoğlu’nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı hakkındaki ayrıntılar konuşuldu.



Terör eylemini gerçekleştiren zanlının Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’a kayıtlı telefon hattı ile görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Karadağ, “Kazara bir CHP’li en ufak görüşmesi ortaya çıksaydı ne olmuştu?” sorusunu yöneltti.



Hukukçu Salim Şen, “Yer yerinden oynamıştı” diyerek şunları dile getirdi:



“Onu bırakın dün Erdoğan Endonezya’ya gitti. Olaydan bir saat sonra. Uçaktan indiğinde bir dans gösterisi ile karşılandı. Giden Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı ve benzeri karşılama yapılsaydı orada dans gösterileri ile karşılansaydı, Kılıçdaroğlu, aynı tebessümle izleseydi kıyamet kopardı."







İşte karşılama videosu...



