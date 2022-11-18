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Kılıçdaroğlu'ndan borsada manipülasyon iddiası: Uyarıyorum küçük yatırımcı büyük zarar görecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar" dedi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:45
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Kılıçdaroğlu'ndan borsada manipülasyon iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan borsada manipülasyon iddiası: Uyarıyorum küçük yatırımcı büyük zarar görecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılı.çdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz.

Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra “emir geldi, yaptım” demek yok. Benden söylemesi.

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.

Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum."

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Cennet zaten kabul etmez.
18.11.2022 18:13
Hemde ne ... Niye üç nokta, çünkü sınırsız mağduriyetler.  
 
EYT
18.11.2022 18:05
Bir tane düzgün işimiz olmazmı? Pes vallahi pes  
 
Msc
18.11.2022 17:50
Borsa İstanbul a parmağını sokmayan kalmadı. Bu dönem borsada yönetim varmı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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