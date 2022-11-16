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Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:09
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti

Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti
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ANKA'da yer alan habere göre, CHP’den yapılan açıklamada, Büyükelçi Shaobin'in, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) geçen ay yapılan kongresinde alınan kararlar hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Geçen yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan ÇKP ile gelecek yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacak olan CHP arasındaki köklü dostluk ilişkileri karşılıklı olarak özenle geliştirilmektedir. CHP'nin ikinci yüzyıl teknolojik atılım ve dönüşüm vizyonu doğrultusunda iki parti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki gelişmelerin de zenginleşmesine katkıda bulunacağı açıktır” denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin ile bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz eşlik etti.

CHP, söz konusu görüşmeye ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi, Çin Komünist Partisi'nin ekim ayında yapılan 20. kongresinde yeniden partinin genel sekreterliğine seçilen Xi Jinping'e Genel Başkan’ımızın göndermiş olduğu tebrik mesajına teşekkürlerini iletmiştir. Büyükelçi ayrıca, kongrede alınan kararlar ve ÇKP'nin dış politika, kalkınma ve ekonomik ilerleme konularına ilişkin vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

Geçen yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan ÇKP ile gelecek yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacak olan CHP arasındaki köklü dostluk ilişkileri karşılıklı olarak özenle geliştirilmektedir. CHP'nin ikinci yüzyıl teknolojik atılım ve dönüşüm vizyonu doğrultusunda iki parti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki gelişmelerin de zenginleşmesine katkıda bulunacağı açıktır. Bu anlayışla temaslarımız sıklaştırılarak sürdürülecektir."

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