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Kılıçdaroğlu tarih verdi: Geliyor gelmekte olan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunun şurasında 3 Aralık'a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan..." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:53
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Kılıçdaroğlu tarih verdi: Geliyor gelmekte olan

Kılıçdaroğlu tarih verdi: Geliyor gelmekte olan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak 3 Aralık'a dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, “Şunun şurasında 3 Aralık’a ne kaldı. Geliyor gelmekte olan…” notuyla paylaştığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

“Amerika'ya gittim, İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım, fırsatlar aradılar, ‘Nasıl karalarız' diye uğraştılar, didindiler. ‘Bu gezileri nasıl gölgeleyebiliriz' arayışı içindeydiler. Ama tabi bizim partililer de merak etti. ‘Neden genel başkan Amerika'ya, gitti, İngiltere'ye gitti, üniversitelerle görüştü, büyük firmalarla görüştü…' 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız.

Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen bu krizler çok derin olur. Ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır, büyük gelirler vurur. Ama milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşarlar. Ekonomi bakanlarını, maliye bakanlarını değiştirdiler, hükümetler geldi, gitti. Ama krizler, bizim hayatımızda hep oldu.

Türkiye'yi artık bu kriz zincirinden kurtarmamız lazım. Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyon açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır. Taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor, gelmekte olan.”

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Beton
23.11.2022 00:07
İyi parti AKP ile ittifak yapmalı CHP de seçime diğer bilesenlerle girmeli solcuyu ulkucuyu muhafazakari aynı masada birleştiren kk aday olması gerekir  
 
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